Nos primeiros 35 dias de 2020, segundo informado pela Prefeitura de Rondonópolis, foram registrados 124 casos de dengue clássica na cidade. Além disso, outros seis pacientes foram diagnosticados com sinais de dengue hemorrágica, também chamada por dengue grave pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para conter o avanço da doença na cidade, o departamento de Vigilância Epidemiológica reuniu agentes comunitários de saúde, médicos e representante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) para explanar as do Plano Municipal de Contingência de Arboviroses (PMCA).