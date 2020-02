A partida teve início com saída do União, mas foi paralisado aos vinte segundos, para que fosse concluída a pintura dos limites da área onde estava posicionado o goleiro do Atlético Goianiense, que estava com medidas menores que as oficiais. O jogo ficou paralisado por pouco mais de três minutos, mas depois a partida foi reiniciada e seguiu normalmente.

Prevaleceu a lógica e o União Esporte Clube perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0 e está fora da Copa do Brasil. A partida aconteceu na noite de ontem (6) no Estádio Luthero Lopes, e a equipe goiana segue na competição, já que o time rondonopolitano precisava vencer a partida para prosseguir na competição.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Atlético Goianiense chegando mais vezes ao gol do União, mas em compensação a melhor chance de gol foi do União, aos 47 minutos, em chute de Jean Carlos, que passou rente à trave da equipe goiana.

Já no segundo tempo, o Atlético Goianiense mostrou porque é uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro e marcou com Mateuzinho, aos quatro minutos, que se aproveitou da bola espalmada pelo goleiro Neneca, depois de chute de Renato Kaiser, e abriu o placar.

O União não se deixou abater e, aos cinco minutos e quarenta, Edu Amparo quase empatou, depois de cobrança de escanteio pela direita, mas a bola sai bate na trave e sai para fora.

Depois disso, o jogo ficou mais disputado e com maior número de faltas, mas em nenhum momento o colorado rondonopolitano demonstrou capacidade de reação para reverter o placar, já que precisava vencer a partida para prosseguir na Copa do Brasil.

O técnico Júlio César Nunes ainda tentou algumas alterações, mas a equipe treinada por Cristóvão Borges, que já treinou equipes como o Vasco da Gama e Corinthians, mostrou superioridade e conservou o placar, que leva a equipe goiana para a próxima fase da competição.

Com o resultado, Mato Grosso fica sem representante na atual fase da Copa do Brasil, já que Luverdense e Operário/VG já haviam sido eliminados. O Cuiabá entrará na competição a partir das Oitavas de Final, já que foi campeão da Copa Verde.