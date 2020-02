“Esta cobrança do jornal é válida como tantas outras. Sabemos que o governador Mauro Mendes (Dem) vem a Rondonópolis nesta sexta-feira (7), e vamos reforçar o pedido da sociedade pela construção dos acessos daquela ponte tanto para o sentido da rodovia BR-364 como para o sentido ligando a W-11 com a W-14, que, por sua vez, fará a ligação com o Anel Viário”, disse o vereador.

O vereador Fábio Cardozo (PDT) destacou ontem (5), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, a matéria do Jornal A TRIBUNA com a seguinte chamada: “Ponte da W11, sem acesso, está concluída”.

Ele explica que ainda no ano passado reivindicou por meio de ofício ao governo estadual a construção dos acessos da ponte. “Primeiramente, fomos informados que o Estado já tem o projeto do acesso entre a ponte e a BR-364. Agora fomos informados que o Estado irá fazer o projeto do acesso da ponte até a Avenida W-14, via que dá saída à Avenida dos Estudantes pela rotatória de entrada do Parque São Jorge”, explicou.

De acordo com o vereador, ele irá cobrar do governador Mauro Mendes, durante sua visita à cidade amanhã, que a construção dos acessos seja licitada e posteriormente iniciada. “Acredito que o governador faça algum anúncio referente aos projetos da ponte. Temos esta expectativa”, revelou.

Conforme publicado pelo A TRIBUNA, a obra da ponte foi iniciada no mês de agosto de 2018, sendo concluída esta semana e ainda não liga nada a lugar nenhum. A obra tem pouco mais de 250 metros de extensão e foi orçada em cerca de R$ 11 milhões, que foram custeados pelo Governo do Estado, na gestão de Pedro Taques, por meio de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fazendo parte do programa Pró-Concreto.