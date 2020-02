“BORA” PODAR?

E no cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Bandeirantes, os galhos de uma árvore estão atrapalhando a visão dos motoristas que param logo na primeira fileira do semáforo e, para saber se o sinal abriu ou não, precisam curvar o corpo e olhar para cima, ou então desenvolver a habilidade de enxergar entre folhas. Ajuda “nóis”, prefs!!!

SEM VISITA I

E pela agenda do governador Mauro Mendes (DEM) nesta sexta-feira (7), em Rondonópolis, não deve acontecer nenhuma visita à Prefeitura e, por consequência, ao prefeito de Rondonópolis. SEM VISITA II

Agora, a grande pergunta é: será que o prefeito foi ao menos convidado pra acompanhar a comitiva do governador durante essa visita? Como todo mundo sabe, Mauro Mendes não perdoou o fato do prefeito ter sido cabo eleitoral do Pedrinho Taques nas eleições passadas.

VIOLÊNCIA I

Em quatro dias, foram registrados quatro homicídios e duas tentativas em Rondonópolis, números bastante preocupantes. Os dois últimos casos aconteceram na noite de anteontem (4), quando um adolescente foi assassinado no bairro Cidade de Deus e um homem baleado no bairro João Antônio Fagundes.

VIOLÊNCIA II

Claro, os crimes contra a vida podem ter as mais variadas motivações, e é muito difícil para a polícia prever quando e como vão acontecer. Mas, quando se tem quatro mortes, e ainda outras duas tentativas, que poderiam ter resultado em mais homicídios, é hora de botar o pessoal na rua e mostrar que aqui não é terra sem lei!

AINDA… I

Benedita Aparecida Bispo do Santos, proprietária de um bailão que acontece todos os sábados lá no Jardim Maracanã, procurou a redação do A TRIBUNA muito preocupada com uma situação. Ela conta que nas redes sociais está sendo divulgado que o homicídio ocorrido na madrugada de domingo (2), quando um homem morreu após ser baleado na nuca, aconteceu dentro do seu estabelecimento. AINDA… II

Segundo a dona Benedita, o “Bailão da Baiana” tem mais de 10 anos de existência e nunca registrou uma situação desse tipo. O homicídio aconteceu na Avenida C, onde fica o seu bailão, mas em outro estabelecimento. Está feito o registro.

DE MOLHO I

O deputado federal José Medeiros (Podemos) foi submetido a uma cirurgia de emergência anteontem (4), e deve ficar de molho nos próximos dias.

DE MOLHO II

Ele estava em Brasília e durante a madrugada sentiu uma forte dor no olho esquerdo, sendo que os médicos constataram um descolamento de retina. Após isso, irá se ausentar do trabalho por 10 dias para se recuperar.