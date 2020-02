Em audiência de Custódia realizada no início da tarde de ontem (5), no Fórum da Comarca de Rondonópolis, o juiz responsável pela Primeira Vara Criminal manteve a prisão preventiva de Maroan Fernandes Haidar Ahmed, 20 anos, e o mesmo já se encontra à disposição do Sistema Prisional. Até o fechamento da edição, a informação era de que o mesmo já estava sendo encaminhado para ficar recluso no anexo da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande, que abriga presos que ainda não foram condenados.

Acusado de assassinar Fábio Batista da Silva no dia 18 novembro de 2018, na conveniência de um posto de combustíveis em Rondonópolis, Maroan foi preso na tarde de anteontem (4) após descumprir medidas cautelares que foram impostas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e faltar à Audiência de Instrução que aconteceria na Primeira Vara Criminal de Rondonópolis.