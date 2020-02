O vereador Subtenente Guinancio (PSDB), durante a sessão da Câmara Municipal, ontem (5), pediu vista, por meio da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ao projeto de lei que prevê a destinação de mais R$ 10 milhões, por meio de empréstimo do Banco do Brasil, para compra de ônibus pela futura autarquia do transporte coletivo municipal, que ainda não existe. Agora ele tem até 15 dias para devolver o projeto.

Ele explica que não é contra a ideia do prefeito, mas que só está fazendo o papel do vereador, que é de fiscalizar. “No passado, a cidade já teve duas empresas municipais do transporte coletivo que não deram certo, a Coperon e Comgente. Agora só basta o prefeito apresentar os estudos de viabilidade para aprovarmos mais este financiamento de R$ 10 milhões para a compra de ônibus. Do contrário, serei contra este projeto”, externou o vereador.

De acordo com o Subtenente Guinancio, a atual gestão não conseguiu colocar em tempo hábil nem um gerador de energia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “Agora querem implantar uma empresa de transporte que é bem mais complexa. Nós vereadores não podemos aceitar e compactuar com uma situação destas, ou seja, comprar ônibus sem ainda existir a autarquia”, ressaltou.

Na semana passada, o prefeito Zé Carlos do Pátio enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo a liberação de mais R$ 10 milhões, que se somarão a outros R$ 10 milhões já aprovados pelos vereadores, destinados a compra de 50 ônibus para o transporte coletivo da cidade de Rondonópolis. A autorização para o empréstimo dos primeiros R$ 10 milhões junto ao Banco do Brasil já foi aprovado em duas votações pelos vereadores.

PRECIPITAÇÃO – Na semana passada, o Jornal A TRIBUNA alertou que o Executivo, com essa intenção, estaria colocando o carro na frente dos bois, apontando que a decisão de comprar os tais ônibus no afogadilho pode dar margem a interpretações maldosas, pois realmente soa estranho se falar em adquirir uma grande frota de ônibus sem ter sequer a autarquia/empresa criada, o que pode sim deixar margem para se aventar motivos ocultos por trás dessa compra apressada.