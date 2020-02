Atualmente o HR passa por obras, e a ampliação dos leitos de UTI estão no mesmo pacote. Quando em funcionamento, o hospital passará a ter 30 leitos de UTI adulto, sendo que atualmente tem somente 20, o que não atende toda a demanda da região. Frequentemente, ao longo dos anos, noticiamos a falta de vagas de UTI na unidade hospitalar. Muitas vezes, os pacientes acabavam por ficar no box de emergência à espera de vaga, local que deve ser usado apenas para primeiro atendimento e estabilização de pacientes, não podendo ser ocupado de forma permanente.

Há vários anos o Hospital Regional de Rondonópolis, que atende a cidade e mais 18 municípios da região, perfazendo um público estimado em 600 mil pessoas, sofre com a falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Finalmente, após anos de espera por investimentos, a unidade vai receber 10 novos leitos de UTI adulto. A informação foi repassada ao A TRIBUNA pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), que confirmou o aumento do número de leitos e informou que a previsão é que os mesmos sejam colocados em funcionamento ainda neste primeiro semestre.

Já foram incontáveis os pedidos de liminares da Defensoria Pública, Ministério Público e também de forma particular, para conseguir internação em leito de UTI para pacientes que estavam no Regional à espera de vaga. Com a notícia de 10 novos leitos, a expectativa é de que o número de pessoas que aguardam por esse atendimento especializado seja reduzido.

“Expectativa da Secretaria de Estado de Saúde é pôr em funcionamento, ainda neste primeiro semestre, os novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva“

As informações quanto ao volume de pacientes à espera de vaga no HR não são exatas. Em algumas ocasiões, a redação do A TRIBUNA já chegou a receber denúncias de 10 pacientes aguardando por vaga, e, em outras, até 30 pacientes, sendo que tudo depende do fluxo de pessoas que dão entrada diariamente na unidade. Contudo, é consenso que os 20 leitos são insuficientes e, a notícia de 10 novos leitos, é muito bem recebida.

NEONATAL E PEDIÁTRICA

Enquanto o Hospital Regional recebe novos leitos de UTI adulto, a Santa Casa de Rondonópolis continua a ser o único hospital com leitos de UTI Neonatal e Pediátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Em 2018, em uma visita do então secretário de Estado de Saúde da gestão Pedro Taques, Luiz Soares, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, e a secretária Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, chegaram a anunciar em conjunto que o Hospital Regional receberia leitos de UTI Pediátrica. Apesar do anúncio, a medida nunca saiu da promessa.