Iniciada no mês de agosto de 2018, a ponte do final da W11 tem pouco mais de 250 metros de extensão. A obra foi orçada em cerca de R$ 11 milhões, que foram custeados pelo Governo do Estado, na gestão de Pedro Taques, por meio de empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fazendo parte do programa Pró-Concreto.

Mesmo com sua estrutura principal concluída, não há nenhuma previsão de quando a ponte poderá ser usada pela população, já que de um lado ela depende da conclusão de obras de drenagem de águas pluviais para que possa ser feito o trabalho de aterramento da sua cabeceira, enquanto que do outro lado ainda depende da aprovação de licenças ambientais e da desapropriação da área por onde passará a continuidade da Avenida W11 até a BR 364, para que só então possa ser feita a licitação e a construção da pista que deve ter 2,39 quilômetros. Também não se tem conhecimento, até agora, da viabilização dos recursos necessários.

Quanto à obra de canalização, ainda faltam cerca de cem metros de colocação de aduelas por onde passarão as águas das chuvas – serviço que deve ser retomado pela Prefeitura nos próximos dias. Mas, mesmo após essa fase, toda a extensão da Avenida W11 terá que receber obras de drenagem e asfalto, para que só então as pessoas possam chegar até a dita ponte.

Enquanto tudo isso não acontece, a obra pública que custou mais de uma dezena de milhões de reais ficará inútil, sem nenhuma serventia para a sociedade, numa demonstração clara de falta de planejamento e irresponsabilidade com o dinheiro público, dando forma ao jargão popular “elefante branco”.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informou que já terminou o projeto de acesso da ponte da Avenida W11, no trecho que vai da mesma até a BR-364 e que estaria estudando a possibilidade de assumir o projeto e a execução do acesso na área urbana, como forma de garantir a trafegabilidade na ponte concluída.

A assessoria da Sinfra, no entanto, não soube responder com relação à desapropriação da área por onde deverá passar a continuação da W11, o que por si só denota que ainda há um longo e demorado caminho para ser percorrido até que a população possa usufruir da nova ponte, que deverá agilizar o acesso de moradores da região do Sagrada Família à BR 364 e aos distritos industriais da cidade, desviando parte do pesado tráfego da região central de Rondonópolis.

Nova cratera

Enquanto a Prefeitura não conclui a obra de drenagem das águas da chuva e dá uma solução final para os estragos provocados pelas águas da chuva no entorno da W11, uma nova cratera se formou próximo do condomínio Terra Nova, dessa vez na Alameda das Rosas, que passa em frente do dito condomínio, onde o enorme buraco formado ali já ameaça interromper o tráfego no local.