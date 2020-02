A Polícia Rodoviária Federal (PRF), de Mato Grosso, registra um aumento no volume de apreensão de cocaína nas rodovias federais do estado, sendo a maioria dos casos na região de Rondonópolis. A situação chama a atenção porque não é comum a apreensão da droga, pronta para consumo, já que a maioria das apreensões que são registradas na região são referentes à maconha ou pasta base de cocaína.

Do início do ano até agora, a PRF apreendeu 66 quilos de cocaína em Mato Grosso, sendo que, do total apreendido, somente na região de Rondonópolis foram 51 quilos. O fato da cidade estar em um importante entrocamento rodoviário e estar também na rota do tráfico internacional de drogas pode ser uma das explicações para o aumento do número de apreensões deste tipo de entorpecente.

A última apreensão aconteceu justamente na manhã de ontem (4), em Itiquira, na BR-163, quando um jovem de 22 anos que estava em um ônibus interestadual acabou detido. Ele transportava cerca de 5 quilos de cocaína em uma mochila, sendo que a droga foi descoberta durante uma abordagem dos policiais.

O ônibus fazia o itinerário Cascavel (PR) a Rio Branco (AC), e foi parado no posto da PRF conhecido como Mineirinho, em uma abordagem de rotina. Ao revistarem a mochila do passageiro, que apresentou atitude suspeita, a substância análoga a cloridrato de cocaína (em forma de pó) foi localizada.

Em entrevista realizada pelos policiais federais, o passageiro contou que comprou a droga em uma fazenda em Sonora, no Mato Grosso do Sul, e revenderia o entorpecente em Rondonópolis. Diante do flagrante, ele foi encaminhado para a Polícia Civil, assim como o entorpecente apreendido.