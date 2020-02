A não ser que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha um entendimento diferente, está mantida a pronúncia que determinou que Aldirene da Silva Santana vá a júri popular, em data ainda a ser agendada. Ela é acusada pela morte da jovem Fernanda Souza, de 22 anos, em 26 de fevereiro de 2019.

No começo desta semana, o juiz Wagner P. M. Júnior, da 1ª Vara Criminal, indeferiu um recurso apresentado pela defesa da acusada contra a sentença de pronúncia que determinou o julgamento do caso pelo Tribunal Popular do Júri. De acordo com a assessoria da 1ª Vara Criminal, Aldirene buscava absolvição sumária. Agora a decisão do juiz local está sendo avaliada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e poderá ser mantida ou não.

“Para o juiz, o entendimento é que a decisão não deve ser modificada, sendo que os fundamentos dela resistem às razões do recurso”

No entendimento do juiz Wagner P. M. Júnior, nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Aldirene, enquanto a defesa dela se manifestou pela absolvição sumária. A sentença de pronúncia foi proferida e a defesa, inconformada, apresentou recurso reiterando o pedido de absolvição e, caso negada, que não fosse reconhecida a qualificadora do motivo fútil.

Para o juiz, o entendimento é que a decisão não deve ser modificada, sendo que os fundamentos dela resistem às razões do recurso, de forma que a decisão deve ser mantida. “Verifica-se, de acordo com a sentença de pronúncia, proferida em 16 de dezembro de 2019, que existe prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Assim, faz-se necessário que os jurados apreciem a existência da conduta criminosa”, diz o juiz em sua decisão.

O CRIME

O crime aconteceu na tarde do dia 26 de fevereiro e Fernanda Souza Silva foi morta com uma facada no lado esquerdo do peito. A motivação teria sido ciúmes de um ex-namorado. Aldirene estava em sua quitinete quando Fernanda, acompanhada de outra pessoa, teria ido ao local para tirar satisfações por supostos boatos que a sua então amiga estaria espalhando, quando teve início uma discussão e troca de agressões físicas, o que levou a acusada a sacar de uma faca e desferir um golpe certeiro no peito da vítima, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.