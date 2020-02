Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de ontem (4) Maroan Fernandes Haidar Ahmed, 20 anos, acusado de assassinar Fábio Batista da Silva, 41 anos, em novembro de 2018, na conveniência de um posto de combustíveis de Rondonópolis.

A prisão foi determinada pelo juiz da Vara após Maroan não comparecer a uma audiência de instrução, que estava marcada para o início da tarde de ontem no Fórum local, o que desrespeita as medidas cautelares impostas. Pela falta de justificativa para a ausência, o mandado de prisão foi então expedido e cumprido pela PM.

A chegada dele à 1ª Delegacia de Polícia foi flagrada pela equipe do SBT Rondonópolis, visto que, devido à Lei de Abuso de Autoridade, a PM não pode mais divulgar fotos, vídeos ou apresentar à imprensa pessoas detidas, em qualquer circunstância. A informação recebida, até o fechamento da edição, é de que ele permaneceria na 1ª DP até hoje (5), quando por volta das 13h30 será levado ao Fórum de Rondonópolis, para então passar pela Audiência de Custódia.

“Maroan nunca tinha sido preso pelo crime do qual é acusado, que aconteceu após uma suposta discussão devido a um farol alto de veículo”

O acusado do crime se apresentou à polícia em novembro de 2019, um ano após o crime, já com um Habeas Corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) em mãos, que garantiu a substituição do mandado de prisão expedido contra ele por medidas cautelares, entre as quais a entrega do passaporte. Diante disso, ele estava sendo monitorado desde então apenas por tornozeleira eletrônica.

Maroan, portanto, nunca chegou a ser preso pelo crime do qual é acusado, que aconteceu após uma suposta discussão devido a um farol alto do veículo que supostamente era conduzido por ele. Fábio Batista da Silva, de 41 anos, que estava na conveniência com amigos, reclamou do farol alto do veículo que estava na direção dos clientes, e acabou sendo baleado pelo condutor da caminhonete, que segundo a investigação é Maroan.

A defesa do acusado argumentou à Justiça que o resultado da perícia papiloscópica apontou que as digitais encontradas nas garrafas de água que estavam no carro, supostamente conduzido pelo acusado no momento do crime, não convergem com as dele. A defesa, alega ainda, que as digitais também não convergem com as que foram encontradas na capa do volante da caminhonete.