Após quase dois anos de iniciada uma ampla reforma, ainda no governo Pedro Taques, a previsão de entrega das obras em andamento no Hospital Regional de Rondonópolis é para somente daqui a três meses. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal esteve visitando a situação da reforma.

Ele explica que, após as reformas, o HR passará de 20 para 30 leitos de UTIs e de 131 leitos de enfermaria para 159. “Do ano de 2018 para 2019 o atendimento no Hospital Regional aumentou mais. Agora estas obras vão ajudar a atender estas demandas”, externou.

Além do Hospital Regional, na semana passada, os vereadores estiveram reunidos com a equipe técnica da Santa Casa com o objetivo de receber esclarecimentos da situação financeira do hospital após o recebimento de emendas parlamentares.

Também se reuniram na Secretaria Municipal de Saúde para verificar o atendimento a saúde.