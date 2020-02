De acordo com os dados do IVC, o jornal Folha de S. Paulo, o maior do país, experimentou um crescimento de 6,4% no número de exemplares diários em relação ao ano anterior, que chegaram a 328.438. O segundo maior, O Globo, teve um crescimento de 7,2% e atingiu o número de 323.172 exemplares. Há alguns anos esses e outros jornais têm investido em suas versões on-line, conseguindo excelentes resultados, inclusive, mas em 2019 ficou claro uma mudança nesses leitores que sempre preferiram as plataformas digitais, que passaram a também procurar pela versão impressa.

Dados divulgados recentemente pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) mostraram que, mesmo em meio a crise nacional, houve um crescimento no número de assinantes dos dois principais jornais do país. Entre os fatores que contribuíram para tanto, estão a integração com plataformas digitais, que propiciaram um aumento nas suas bases de leitores, mas o principal fator continua sendo a busca por uma informação mais isenta, aprofundada e confiável, o que os leitores tradicionais e os novos encontram nos jornais impressos.

Em anos anteriores, a procura pelos textos mais explicativos e contextualizados dos jornais impressos ocorria principalmente em anos eleitorais, quando naturalmente os cidadãos procuram se informar melhor sobre o quadro eleitoral, mas a pesada pauta da política nacional em 2019, com a votação e a repercussão de matérias a respeito da Reforma da Previdência, entre outras, propiciou o fortalecimento dos jornais, o que também aconteceu com o próprio A TRIBUNA, que aumentou a sua base de leitores nas plataformas digitais, com um grande número de visualizações de seu conteúdo e o compartilhamento do mesmo nos grupos e páginas das mídias sociais.

Com a sua versão digital, o A TRIBUNA consegue então unir a praticidade de estar disponível na hora e no local em que o leitor se dispuser a ler suas notícias, bastando para isso um ponto de internet e um celular ou computador para que ele possa acessar esse conteúdo, podendo dali mesmo interagir com outros leitores por meio de comentários, ou compartilhar essa informação com familiares e amigos, bastando alguns cliques para tanto.

Mas o principal motivo que leva o leitor ávido por informações aos jornais continua sendo a qualidade da informação, que é checada com fontes confiáveis e possui uma contextualização difícil de encontrar em outras formas de imprensa, que são influenciadas pela urgência da notícia e pelo pouco espaço para uma informação mais completa. Isso é reforçado pelo fato de estarmos numa época em que as pessoas são bombardeadas incessantemente por desinformações e notícias falsas, as famosas “fake news”, que têm prestado um enorme desserviço à sociedade, criando e divulgando conteúdos duvidosos e muitas vezes maldosos também.

Diante dessa necessidade de acessar uma informação de fonte segura, em que se possa confiar que a informação que o cidadão ou cidadã está acessando corresponda à realidade, cada vez mais as pessoas optam pelos jornais, segundo os dados, que funcionam como uma espécie de porto seguro para essas pessoas se informarem. Dessa forma, na mesma proporção em que aumenta a circulação das fake news, também aumenta o número de leitores que vão atrás da notícia confiável, que então funciona como uma vacina contra os efeitos das notícias enganosas.

Assim, mesmo em épocas de forte concorrência com outras formas e meios de comunicação, o jornal impresso continua firme, se adaptando às novas realidades, mas sem abrir mão de suas características, que são a notícia isenta, proveniente de fonte segura e com riqueza de informações, fórmula que certamente ainda sobreviverá por muitos anos.