Com dois gols no primeiro minuto de cada tempo e um jogador a menos durante a segunda etapa, o Corinthians venceu o clássico diante do Santos por 2 a 0 na manhã deste domingo (2), na Arena Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Everaldo e Janderson foram os autores dos gols.

O Corinthians começou o clássico com postura muito ofensiva. Everaldo levou perigo em finalização com menos de um minuto. Logo depois, ele aproveitou cruzamento de Fagner, chutou cruzado e abriu o placar.

Melhor no jogo, o Corinthians quase ampliou aos oito minutos com Luan, de cabeça. Dois minutos depois, Luan finalizou dentro da grande área, mas por cima. O time da capital seguiu pressionando no primeiro tempo e teve chances com Janderson e Sidicley.

O cenário se repetiu no segundo tempo e o Corinthians ampliou no primeiro minuto. Laun roubou a bola e acionou Boselli, que fez belo lançamento e deixou Janderson na cara do gol para marcar. Na comemoração, o atleta foi para a torcida, levou o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Santos foi para cima, mas não conseguiu criar jogadas pelo meio-campo e a defesa do Corinthians segurou o ataque rival. Aos 11, Raniel levou perigo, mas Cássio fez grande defesa. Felipe Jonatan também tentou finalização de longe, mas a bola foi longe.

Na parte final, o Santos foi ainda mais para o ataque e assustou aos 44, com chute de Jean Mota, mas a bola desviou na zaga adversária. Raniel tentou novamente aos 47, mas para fora. Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Santos não conseguiu alterar o placar.

O próximo compromisso do Corinthians será o primeiro jogo da Pré-Libertadores. Na quarta-feira (5), às 20h30, o Corinthians enfrenta o Guarani, do Paraguai, em Assunção. Pelo Paulistão, o Timão volta a campo no próximo domingo (9), às 15h, quando recebe a Inter de Limeira, em São Paulo (SP). No dia seguinte (10), às 19h, o Santos recebe o Botafogo, de São Paulo, na Vila Belmiro.