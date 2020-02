O Palmeiras conheceu sua primeira derrota no Paulistão. Na tarde deste domingo (2), o time comandado por Vanderlei Luxemburgo acabou derrotado pelo RB Bragantino, por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela quarta rodada. Uillian Correia e Ytalo anotaram os gols do time do interior, enquanto Dudu descontou.

O Palmeiras teve um começo sonolento e acabou dominado pelo RB Bragantino. Marcando a saída de bola do adversário, o time de Bragança Paulista encontrou espaços para penetrar na defesa alviverde, especialmente na entrada da área. Foi dali que Barreto e Uilian Correia finalizaram e obrigaram Weverton a trabalhar.

O RB Bragantino transformou a superioridade em vantagem no placar após a parada para hidratação. Em cobrança de lateral, Ytalo fez o pivô em cima de Felipe Melo e ajeitou para a entrada de Uillian Correia. O volante passou por dois marcadores e finalizou firme, de perna esquerda, para marcar aos 33 minutos.

Os donos da casa seguiram superiores, assutando Weverton, com espaço para contra-atacar. Os visitantes só conseguiram chegaram em cabeçada de Wesley, mas sem risco a Júlio César.

Com as entradas de Zé Rafael e Willian após o intervalo, o Palmeiras voltou com uma nova postura. Logo na primeira chegada ao ataque, Luiz Adriano apareceu para finalizar e Júlio César caiu para fazer a defesa. No lance seguinte, porém, o Bragantino conseguiu ampliar.

Edimar apareceu livre pelo esquerda e acabou derrubado por Zé Rafael dentro da área. Ytalo foi para a bola, deslocou Weverton e ampliou aos dois minutos. Em desvantagem, o Palmeiras seguiu insistindo. Lucas Lima obrigou Julio César a trabalhar em cobrança de falta e Zé Rafael assustou em chute de fora da área.

A grande chance de diminuir o placar acabou desperdiçada por Dudu. Marcos Rocha fez o cruzamento rasteiro, Luiz Adriano deu um leve desvio de calcanhar e deixou caminho livre para o camisa 7 do Palmeiras. Dentro da pequena área, o atacante chegou torto para finalizar e colocou para fora. Mesmo com o gol vazio.

Na segunda chance, contudo, o ídolo do Palmeiras não desperdiçou. Willian aproveitou domínio errado e acabou derrubado por Edimar dentro da área. Pênalti. Dudu cobrou bem aos 33 minutos e diminuiu. Logo na sequência, aos 36, Zé Rafael apareceu de surpresa, aproveitou grande passe de Willian, mas mandou para fora.

Os dois times ganham folga no meio de semana. O RB Bragantino encara o Mirassol, na próxima sexta-feira (7), às 20h30, no José de Campos Maia, em Mirassol (SP), enquanto o Palmeiras visita a Ponte Preta, no dia seguinte (8), às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).