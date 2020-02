Utilizando um time alternativo em razão de sua estreia na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro empatou por 1 a 1 com o Tombense, neste domingo (2), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Matheus Lopes abriu o placar para o time visitante, aos 23 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 15 minutos, Marquinhos empatou com um belo gol em chute de fora da área.

O Galo volta a campo às 20h30 da próxima quarta-feira (5) para enfrentar o Unión, no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, na Argentina, no jogo de dia da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Na próxima rodada do Campeonato Mineiro, o adversário será a URT, no domingo (9), em Patos de Minas (MG). A partida será realizada às 17h, no Estádio Zama Maciel.