Em uma partida equilibrada e com emoção até o fim, o Botafogo derrotou o Vasco da Gama por 1 a 0, na tarde deste domingo (2), no Estádio Nilton Santos, pela Taça Guanabara.

No segundo tempo, aos 44 minutos, veio o gol da vitória botafoguense. Dos pés de Caio Alexandre saiu um lindo passe para Bruno Nazário. O camisa 10 foi a fundo e cruzou para Igor Cássio chegar batendo. Lucão pegou na primeira, mas no rebote, não teve chances. Bola no fundo barbante. Gol do Botafogo.

Agora o Botafogo vira a chave e passa a pensar na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (5), às 20h30, a equipe do técnico Alberto Valentim estreia na competição nacional contra Caxias, do Rio Grande do Sul, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Já o próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, às 20h30, diante do Oriente Petrolero, em São Januário, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.