Antes a mensalidade era de R$ 1 mil e, agora em 2020, foi reajustada para R$ 1.320,00. Para os clubes, este preço ficou inviável para a realidade do futebol amador de Rondonópolis. Além do aumento, os times não aceitaram uma série de medidas impostas pela Sociedade Esportiva Vila Aurora para este ano.

Devido ao aumento na taxa de aluguel dos campos do CT do Tigrão da Vila, cinco de um total de seis times de futebol amador e um time de futebol society, que utilizavam o espaço, resolveram não mandar mais os seus jogos para a praça esportiva. A decisão foi tomada pelos líderes das equipes “Babinha”, “Babíssima”, “Caiçara”, “Universitário” e “Milan”, estes de futebol amador, e “Unidos FC”, de futebol society, em reunião realizada nesta semana.

O CT do Tigrão é composto por três campos oficiais e um campo de futebol society, que eram usados por estas agremiações amadoras todo sábado, à tarde, e domingo, pela manhã. Com a saída, as equipes se transferiram para outros locais, como o CT do União Esporte Clube, Campo do Ubaldo, campo do Academia Futebol Clube e o antigo CT do Rondonópolis Esporte Clube (REC).

“Importante ressaltar que a maioria dos times amadores é composta por ex-presidentes, ex-diretores, associados e torcedores do Vila Aurora, e também simpatizantes do futebol amador. Sendo assim, hoje o que o Tigrão da Vila tem de patrimônio é a sua torcida, no qual o clube está privando de utilizar o seu espaço. E a cidade carece de praças esportivas onde muitos veem ali uma opção de lazer de fim de semana”, afirmou o líder de um dos times de futebol amador.

O que os líderes das equipes esperam do presidente do Vila Aurora, Antônio Ginomar Ferreira Barbosa, conhecido como “Maracaju”, e da diretoria, como um todo, é que as medidas de majoração de preços tomadas pelo clube sejam revistas. “Tendo em vista que o Tigrão da Vila tem uma história muito bonita no futebol profissional e no futebol amador de Rondonópolis”, concluiu o líder de um dos times de futebol amador.