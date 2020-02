Diferentemente do que tem afirmado o prefeito José Carlos do Pátio (SD), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) afirmou ao A TRIBUNA que não há nenhuma vedação para a aplicação do recurso de R$ 56.189.631,88, provenientes de emendas parlamentares da bancada federal do Estado, nos distritos industriais de Rondonópolis. O assunto gerou polêmica após o prefeito declarar que havia um impeditivo por parte do MDR para investir a totalidade do recurso nos distritos, o que o teria levado a fatiar o recurso entre vários outros destinos, como obras de asfalto e drenagem em bairros da cidade.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o contrato 01059352-17 tem como objeto obras de pavimentação e drenagem dos distritos industriais e diversos bairros do município de Rondonópolis, mas os projetos ainda não teriam sido todos protocolados no órgão. Somente após isso, eles serão analisados pela Caixa Econômica Federal, que é responsável pela liberação do dinheiro e, após essa fase, a Prefeitura poderá então dar início aos procedimentos licitatórios de contratação da empresa para realização das obras pretendidas.

Com relação à vedação do uso do dinheiro nos distritos industriais, no todo ou em parte, o MDR informou que devem ser obedecidos os normativos que norteiam a execução de contratos de repasse em geral e que “por se tratar de contrato de repasse inserido no Programa 2054 (Planejamento Urbano), as intervenções precisam obedecer ao manual da ação 1D73”, que diz textualmente que “admite-se a pavimentação de vias nos distritos municipais, porém não se admite a pavimentação das estradas vicinais de ligação da sede do município aos distritos, com exceção dos trechos dessas estradas que estiverem dentro do perímetro urbano”.

Ou seja: não há nenhum tipo de vedação ou impeditivo para que o dinheiro das emendas fosse investido na sua íntegra nos distritos, ou em parte, como afirmou o prefeito de Rondonópolis, já que os distritos industriais da cidade ficam todos na zona urbana do município. A normativa diz ainda que parte do recurso pode inclusive ser usado para a pavimentação de estacionamentos nos distritos. “Assim, se forem obedecidas as condições apresentadas acima em relação à localidade dos distritos industriais, não há vedação. Por outro lado, é necessário que o objeto do contrato de repasse seja respeitado”, concluiu a nota do Ministério.

ENTENDA MELHOR

A emenda parlamentar de exatos R$ 56.189.631,88 foi anunciada pela bancada federal ainda no início de 2018 e seria resultado de um entendimento dos parlamentares do Estado a respeito da importância dos distritos industriais para a economia de Mato Grosso, que estão em condições precárias e precisando de investimentos urgentes por parte do poder público.

A ideia original era que esse dinheiro fosse investido na íntegra nos distritos industriais, mas o prefeito Zé Carlos do Pátio decidiu fatiar os recursos, alegando que o MDR não permitiria que o montante fosse todo destinado aos ditos distritos, o que foi desmentido pelo ministério.

Dessa forma, o prefeito resolveu destinar apenas R$ 21,1 milhões para serem investidos na restauração e implantação de asfalto nos distritos industriais, mas até hoje não protocolou o projeto das obras para o órgão federal, o que impede que o dinheiro venha para a cidade, já que o montante somente será liberado após todos os projetos serem protocolados e analisados, mesmo o dinheiro estando disponível para o município desde o mês de agosto de 2018.

Do restante do dinheiro da emenda da bancada federal, R$ 7,2 milhões serão destinados para obras de drenagem de águas pluviais no prolongamento da Avenida Ponce de Arruda, outros R$ 5,5 milhões para obras de sinalização horizontal e vertical na cidade, outros R$ 7,6 milhões para a pavimentação e drenagem em vias urbanas do município não especificadas, R$ 8,9 milhões para a drenagem de águas pluviais superficial e profunda em locais não especificados, e R$ 5,6 milhões para obras de sinalização horizontal e vertical e identificação de vias e passeios públicos.