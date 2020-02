Vista por muitos como uma “indústria da multa” e considerada uma espécie de vilã, a fiscalização eletrônica no trânsito rondonopolitano divide opiniões, com especialistas e pessoas ligadas ao tema defendendo o sistema como uma forma eficiente de melhorar a qualidade do trânsito e de diminuir o número de acidentes. Rondonópolis está há pouco mais de um ano sem a fiscalização eletrônica no seu trânsito, já que a empresa proprietária dos equipamentos retirou os mesmos da cidade em janeiro de 2019.

Desde então, não há previsão de quando os avanços semafóricos e radares eletrônicos poderão ser instalados novamente nas ruas e avenidas da cidade, já que foram abertas algumas licitações para a contratação de uma nova empresa para prestar o serviço, mas os processos foram suspensos e não se sabe quando uma nova deve ser aberta. Afinal, a fiscalização eletrônica do trânsito é necessária realmente em Rondonópolis? Ela deve voltar? Abrindo o um debate sobre o tema, o A TRIBUNA procurou ouvir algumas autoridades que, de alguma estão envolvidas com o assunto, para ouvir sua opinião.

Confira:

“Eu não vejo como uma indústria da multa”

Para o chefe da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Carlos Nazário, não se trata de forma alguma de uma indústria da multa e ele diz considerar o sistema extremamente necessário. “Eu não vejo como uma indústria da multa. A questão da fiscalização eletrônica já vai alertar aquele motorista ou condutor do veículo que existe uma fiscalização e que, se ele ultrapassar aquele limite, será penalizado. E, se ele atingir vinte pontos no prontuário, terá que fazer uma reciclagem e recolher o valor das infrações. Eu acho que é de suma importância, principalmente no perímetro urbano, numa via movimentada. Tem que ter a faixa de pedestre, mas tem que ter a fiscalização eletrônica para a redução de acidentes e atropelamentos”, defendeu.

Ele completa afirmando que com essa redução nos índices de acidentes e atropelamentos, o poder público economiza enormes quantias de dinheiro com o tratamento das vítimas desses acidentes. “Ao invés de investir, de gastar com recuperação de pessoas nos leitos dos hospitais, ele (poder público) vai gastar em outro segmento, como saúde, educação, segurança pública e assim por diante. Eu vejo que tem que voltar (o sistema de fiscalização eletrônica). Só é punido na fiscalização, nos radares, aqueles que não respeitam a legislação do trânsito, que não respeitam o limite de velocidade. Só vão sentir através da punição quando mexe no bolso. Depois que a fiscalização foi retirada, houve um aumento nos índices de atropelamento, de batidas na cidade”, concluiu.

“É uma forma eficiente de reduzir acidentes”

O vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), que é presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Câmara e ex-secretário Municipal de Trânsito, também diz entender que a fiscalização eletrônica é algo necessário. “Eu acho que ajuda sim reduzir acidentes. Com certeza ajuda, pois onde foram colocados os radares e foram tirados há pouco mais de um ano, até hoje o pessoal reduz a velocidade, mesmo sem ter o radar. Eles se acostumaram a reduzir a velocidade nesses lugares e nesses pontos diminuíram bastante os acidentes. E mesmo depois que se tira, ainda fica no inconsciente das pessoas que é importante reduzir a velocidade, não só por causa da multa. Mas isso, no meu ponto de vista, tem que ser uma coisa discutida com a sociedade”, externou.

Para ele, o sistema nunca foi uma “indústria da multa” e sempre cumpriu com o seu papel de organizar o trânsito e educar os condutores de veículos. “O que é uma indústria da multa: colocar em vias que facilitem a multa, ou escondido ou com placas (de aviso) muito próximas. Mas tudo tem que ser debatido com a sociedade. Lá na Avenida dos Estudantes, por exemplo, é um ponto onde precisa. Ali próximo da rotatória do antigo Detran (no bairro Colina Verde e onde havia um radar eletrônico), é um ponto onde a gente vê que as pessoas continuam reduzindo a velocidade. Por quê? Porque ali tinha a fiscalização”, continuou.

“E com isso, a Prefeitura vai economizar com a saúde, no tratamento dessas pessoas que se acidentam e ficam deficientes inclusive. Economiza com as ocorrências do SAMU, internações, tudo isso”, completou.

“As pessoas não respeitam mais os cruzamentos”

Já o advogado e representante da OAB no Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Anderson Rocha, diz que os dados estatísticos comprovam que os equipamentos contribuem com a diminuição do número de acidentes e de vítimas. “Do ponto de vista técnico, o grupo do GGI, da segurança pública e da sociedade civil organizada comprovou no decorrer desses anos que, com a implementação de alguns pilares da engenharia de fiscalização e educação para o trânsito, o município conseguiu reduzir em 50% os índices de acidentes de trânsito e de óbitos. Nós sempre estivemos entre o primeiro e segundo do estado em número de acidentes e mortes no trânsito, e um dos piores índices do Brasil”, afirmou.

Ainda segundo ele, com a retirada dos equipamentos de fiscalização eletrônica, é visível que aumentaram as infrações de trânsito. “É notório que, com a inativação do sistema de fiscalização eletrônica, as pessoas não respeitam mais os cruzamentos. Você pode notar que houve um crescimento na demanda do SAMU, houve um crescimento na falta de responsabilidade do condutor, porque hoje ele se sente na liberdade de poder invadir a preferencial. Se pode dizer que hoje em Rondonópolis o condutor não sabe mais a diferença entre sinal verde, amarelo e vermelho. Ele não está mais preocupado com respeitar a sinalização de trânsito depois que desligaram os radares”, continuou.

“A lei diz que você deve parar no vermelho. Se você parar no sinal vermelho, não leva multa. Você para sobre a faixa, leva multa. Quem é que está fazendo a indústria da multa? Quem parou sobre a faixa ou a lei que diz que não pode parar ali? E como o sistema de fiscalização eletrônica é todo fiscalizado por câmeras, quando você alega que não estava sobre a faixa, você consulta a imagem e vê se o carro estava ou não sobre a faixa. A fiscalização eletrônica está fazendo muita falta”, completou Anderson Rocha.