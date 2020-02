Os digitais influencers Gabriel Alves, Mary Ferrari, Doqueu Alencar e Thaina Tonsic foram surpreendidos pelos seus seguidores, pois prepararam um evento em 24 horas no espaço de eventos do Oficina Bar. A festa foi um sucesso e tudo foi registrado pelas lentes do fotógrafo: Doqueu Alencar. Agora, segundo Gabriel Alves, eles estão preparando um grande evento. Fiquem ligados nas redes dessa turminha que já mostrou que realmente influencia e tem como parceiro Murilo Regis, queridinho do Instagram.