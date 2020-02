Em contagem regressiva, a atual Miss Rondonópolis Oficial 2019, Ingridi Santin, passará a coroa para sua sucessora no concurso Mister e Miss Rondonópolis Oficial 2020, que acontecerá no dia 07 de fevereiro, às 20h, no Espaço Tulipas Buffet. Para quem vai sua torcida? Quem irá representar o nosso município no concurso estadual versão Brasil? Sob a coordenação de Ronaldo Dias, que está à frente há 14 anos do concurso e, na Assessoria Comercial do Evento, o promoter João Carlos Assino. Presença Vip das Misses Brasil Débora Lyra, Jakelyne Oliveira e do Big Brother Brasil Daniel Fontes, lembrando que o evento é filantrópico! Sucesso!