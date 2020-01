O grupo de entidades da sociedade civil denominado “SOS Santa Casa”, que se organizou para ajudar na solução dos problemas financeiros do hospital filantrópico e evitar o seu fechamento, irá se reunir neste sábado (1º/2) com autoridades e sociedade civil, para apresentar a prestação de contas da unidade hospitalar relativo aos R$ 22,4 milhões provenientes de emendas parlamentares que o mesmo recebeu nas últimas semanas. A reunião acontecerá no auditório do Sicoob, que fica na região central da cidade, a partir de 9 horas e será aberta para toda a comunidade.

De acordo com Tânia Balbinotti, uma das líderes do movimento, foram convidados autoridades políticas, representantes de entidades da sociedade civil e profissionais da área, para apresentar o que foi feito e os resultados do primeiro mês de execução do Plano de Recuperação do hospital para a sociedade.

“Na verdade, a Santa Casa precisa ser transparente e demonstrar o que está sendo feito. Já passamos o primeiro mês de execução do Plano de Recuperação e agora vamos passar uma posição das questões financeiras e das ações que foram executadas, o uso do dinheiro, quais fornecedores foram pagos, quais profissionais foram pagos. E também vamos falar da restruturação dos serviços, coisa que já começou a andar”, antecipou.

Ela conta ainda que também será falado sobre as dificuldades que ainda precisam ser superadas pelo hospital, assim como serão apresentadas algumas demandas que precisam de solução para que o hospital possa funcionar melhor. “Por exemplo, nós temos um problema gravíssimo de falta de estacionamento aqui (na Santa Casa), o que é um desastre para os pacientes. E nós temos que achar uma solução e vamos começar a mostrar isso. Outra situação é que tudo que entra de recurso no hospital passa pela Prefeitura e às vezes demora muito para isso ser feito. Entre os pedidos que nós vamos fazer, para este prefeito e para o próximo, é que faça os pagamentos para a Santa Casa de forma urgente”, completou.