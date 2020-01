Morador da Vila Goulart, ele conta que quase toda sua vida estudantil foi em escolas públicas. O Ensino Médio foi cursado no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que fica na Vila Mineira, o que possibilitou um bom resultado no Enem de 2018. “Tive uma boa nota e não entrei por muito pouco. Então, me dediquei ainda mais aos estudos e agora tive a felicidade de passar. Era um sonho, sempre tive muita vontade de cursar, e agora graças a Deus consegui passar”, disse.

É de Rondonópolis o estudante que passou em primeiro lugar para o curso de Medicina, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Com 796.98 pontos no Enem 2019, Paulo Gabriel da Silva Mota, de 18 anos, liderou a lista dos que conseguiram uma vaga no curso mais concorrido da universidade.

O caminho para alcançar a sonhada vaga teve muita dedicação. Sem conseguir ingressar em 2019, ele optou por cursar Direito em uma universidade particular da cidade, com uma bolsa do Programa Universidade para Todos (Prouni), conseguida por meio da nota do Enem de 2018.

“Eu estava cursando Direito de manhã, e estudava até mesmo antes da aula para me preparar para o Enem. No período da tarde estudava no cursinho pré-vestibular e, à noite, também estudava o conteúdo do cursinho em casa”, contou Paulo Gabriel.

No Enem de 2019, o bom resultado nas provas do segundo dia, de Ciências da Natureza e Matemática, além dos 960 pontos na redação, ajudaram a alavancar a nota final que possibilitou alcançar o primeiro lugar. Como segunda opção, ele escolheu Medicina no campus da UFMT de Cuiabá e, pela nota de corte, poderia ter também ingressado.

“Quando você consegue a aprovação na primeira opção, o sistema descarta a segunda. Por isso, não posso afirmar que passei também em Cuiabá, mas, pela nota, teria ficado na segunda colocação”, explicou.

Como grandes incentivadores para conseguir realizar seu sonho, ele destaca todo o esforço da família, que sempre o apoiou nos estudos. A tia Maria José da Silva Rodrigues, ainda no ensino fundamental, foi professora de Paulo Gabriel e teve papel importante no seu gosto pelos estudos.

Filho único, ele perdeu o pai há alguns meses, e reconhece o papel que ele e a mãe tiveram nessa conquista. “Sempre recebi muito apoio para estudar, e consegui esse resultado agora. Sou muito agradecido aos meus pais, meus grandes incentivadores”, disse.

Agora, Paulo Gabriel aguarda o início das aulas para começar sua caminhada na medicina, que certamente vai ganhar um profissional comprometido visto todo esforço empenhado para a realização dessa conquista.