Na UFR, o 1º colocado em medicina na ampla concorrência obteve a nota 796.98 no Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. O estudante Paulo Gabriel da Silva Mota, que é morador de Rondonópolis, foi aprovado em primeiro lugar nesse curso.

O curso de Medicina foi o mais concorrido da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) no Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2020), ficando com uma nota de corte em 776.76 pontos, pela ampla concorrência. A nota de corte alta seguiu a tendência nacional das universidades públicas, e chegou a ficar maior que a de algumas universidades tradicionais, como a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), que teve nota de corte de 775.3.

Seguindo a lista de cursos mais concorridos, Psicologia teve nota de corte de 688.08; Enfermagem teve a sua nota de corte em 665.42; Engenharia Mecânica ficou com 643.42; Ciências Econômicas ficou com 616.94 pontos; e Ciências Biológicas (integral), logo em seguida com 613.38.

Já os cursos menos concorridos foram Matemática (vespertino) com 508.68, Geografia com 517.76, Biblioteconomia com nota de corte em 529.38, Letras (Português) com 538.50, Pedagogia com 540.44, Letras (Inglês) 550.94 e Matemática (noturno), com 555.36.

Os demais cursos tiveram as seguintes notas de corte: Administração (matutino), 593.54; Administração (noturno), 588.84; Ciências Biológicas (noturno), 565.80; Ciências Biológicas (matutino) 575.42; Engenharia Agrícola e Ambiental, 574.56; História, 567.34; Sistemas de Informação, 581.80 e Zootecnia, 560.96. Todas as notas de corte citadas são referentes a ampla concorrência.

MATRÍCULA

As matrículas tiveram início ontem (30) e, neste ano, pela primeira vez, a entrega da maioria dos documentos e o preenchimento de dados socioeconômicos será realizado de maneira online. A matrícula será dividida em três etapas. A primeira, chamada de “pré-matrícula online”, começou ontem e termina dia 04 de fevereiro e deve ser feita pelo site da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), já que a UFR ainda não tem seu site próprio.

O sistema de pré-matrícula solicitará documentos que devem ser enviados digitalizados e, após confirmar seus dados e conferir se a documentação enviada está correta, os candidatos devem emitir e salvar o comprovante de pré-matrícula no Sistema de Gestão de Ingresso. Terminado o período de pré-matrícula, os candidatos aprovados por cotas raciais deverão participar da etapa de aferição presencial de veracidade de autodeclaração, entre os dias 10 e 11 de fevereiro.

E, por fim, para confirmar a matrícula, os candidatos convocados para o primeiro semestre precisam apresentar as versões originais de apenas dois documentos: o diploma de conclusão do ensino médio e o histórico escolar. Essa etapa acontece no início do primeiro semestre letivo de 2020, entre os dias 03 e 17 de abril.

A fim auxiliar os candidatos aprovados durante o processo de pré-matrícula, a UFR disponibiliza o telefone (66) 3410-4006 para os futuros calouros, ou aqueles que desejam procurar pessoalmente a universidade, podem buscar informações no ponto de apoio, que é o Laboratório de Informática da Biblioteca.