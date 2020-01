A Câmara Municipal aprovou, na última sessão da quarta-feira (29), abertura de crédito suplementar de R$ 3 milhões para a Procuradoria-Geral do Município. Na última terça-feira (28), o procurador-geral Anderson Godói, esteve na reunião da ordem do dia dos vereadores para pedir apoio para a aprovação do projeto, que, segundo ele, é para pagamento de precatórios.

Segundo o vereador Cláudio da Farmácia (MDB), presidente da Casa de Leis, o crédito aprovado é para o Município quitar dívidas de processos judiciais. “Este recurso não será pago de uma vez, pois é uma margem para o Município quitar débitos de ações judiciais. O procurador nos informou que existem empresas que ganharam processos na Justiça e a Prefeitura é obrigada a pagar. Algumas ações já tiveram a determinação do pagamento, mas a Procuradoria não tinha dotação específica para tal. Por isso, foi necessário a Câmara aprovar o projeto para o Município honrar com sua responsabilidade”, explicou.

“Apesar de ter votado contra este projeto, ele está mostrando que é para pagamento de precatórios. Soube que a dívida anterior era de mais de R$ 5 milhões, mas os procuradores baixaram para R$ 3 milhões após negociação com os credores. A maioria dos processos, inclusive um com condenação de R$ 1,5 milhão, foi julgado em dezembro do ano passado. Mas ainda não fomos informados quem são os credores do Município”, acrescentou o vereador Jailton Dantas.