O prefeito José Carlos do Pátio (SD) foi condenado à perda do mandato por conta de ter contratado o tio de sua esposa, Antonio Fernandes de Souza, para o cargo de motorista sem a realização de concurso público ou processo seletivo nos moldes da lei, o que caracteriza a prática de nepotismo e o gestor foi condenado por improbidade administrativa. A sentença foi proferida pelo juiz Márcio Rogério Martins, da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública em Rondonópolis e, como se trata de decisão em primeira instância, o prefeito pode recorrer da mesma no exercício do cargo e isso não o impede de disputar a reeleição.

Segundo a ação proposta pelo Ministério Público (MP), a contratação do tio da esposa de Pátio teria ocorrido em meados de 2010, ainda na sua primeira passagem pela Prefeitura, e ele teria exercido o cargo de motorista contratado até o final de 2012, permanecendo na função mesmo depois da condenação e afastamento do prefeito por crime eleitoral. Para o MP, isso teria caracterizado nepotismo, o que é proibido por lei.

De acordo com o próprio tio da primeira-dama Neuma de Moraes, não houve a realização de qualquer processo seletivo para a sua contratação, o que “ceifa de morte os princípios que norteiam a Administração”, de acordo com o MP. Já a defesa de Pátio alegou que gestões anteriores à sua também não realizaram o dito processo seletivo para contratações parecidas e argumentou ainda que não teria havido dolo, a intenção de cometer algum crime, e que a medida não teria causado prejuízos ao erário, teses que foram rejeitadas pela Justiça, já que esse tipo de contratação, sem concurso público, de acordo com a lei, somente pode ser feita em casos emergenciais e em caráter temporário, o que não foi o caso.

Para o MP, Zé do Pátio teria infringido os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, que norteiam o serviço público, porque “aquele que na condição de trabalhador público deve vincular integralmente seus atos ao previsto em lei, não havendo margem de discricionariedade”, escreveu o órgão na sua denúncia.

Em sua sentença, o juiz Márcio Rogério Barros sustentou que “ficou suficiente demonstrado nos autos que todas as condutas do réu José Carlos Junqueira de Araújo foram dolosas, havendo elementos suficientes a demonstrar que a contratação de seu parente por afinidade fora facilitada”, o que o levou a sentenciar o prefeito à perda de seus direitos políticos por três anos, assim como o proibiu de contratar com o serviço público, receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, além de uma multa no valor de dez vezes a sua remuneração como prefeito e da perda da função pública, caso ao final do trânsito em julgado do processo ele ainda esteja no cargo de prefeito, mesmas sanções aplicadas ao senhor Antonio Fernandes de Souza.

A sentença foi assinada pelo magistrado ainda no dia 7 de janeiro de 2020 e o prefeito terá um prazo de quinze dias para se defender da mesma, mas como ela foi publicado no Diário Oficial da Justiça somente ontem (29), o prazo passará a contar a partir de hoje (30).

Outro lado

Por meio da assessoria de comunicação da Prefeitura, Zé do Pátio esclareceu que se trata de uma condenação em primeira instância e que irá recorrer da sentença para comprovar que não houve dano ao erário, além de esclarecer que ele não está inelegível, tendo plenas condições legais de concorrer à reeleição. Também disse que “o seletivo que contratou o motorista em 2010 foi autorizado pela Câmara e que ele [o motorista] cumpriu com todas as exigências legais”. Ainda acrescentou que “o prefeito não tinha conhecimento que Antônio estava sendo contratado por tal seletivo”.