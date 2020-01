Caminhando ou pedalando (e, às vezes, cantando – em inglês, of course!) pelas ruas e avenidas da cidade, seja de manhã, tarde ou noite, eu consigo agilizar as minhas coisas, fazer exercícios e observar com maior clareza e riqueza de detalhes por vezes surpreendentes o que há de bom, ruim, melhor e pior na cabulosa Terra de Rondon. Pode acreditar no que escrevo e digo: por aqui, há de tudo.

Certo é que o ritmo intenso e constante com que a cidade tem se desenvolvido nos últimos anos provoca surpresas positivas e negativas (e um quê de preocupação) naqueles moradores que, como eu, percebem que tamanho progresso tem comprometido diversos setores do nosso cotidiano, como a infraestrutura, a cultura e a educação. Nossa educação, aliás, em especial quando estamos falando especificamente do campo da linguagem, tem servido de razão e desculpa para políticos, empresários e o cidadão comum justificarem os seus atos ou as suas propostas, às vezes indecorosas. Por exemplo: dizer que a educação vai fazer com que a cidade, o estado e o país melhorem (e muito!), atribuindo a ela o papel de tábua de salvação para os nossos problemas atuais e futuros é algo absurdo na minha opinião. Mais absurdo ainda se a considerarmos (como muito gente o faz) como a única opção disponível capaz de fazer isso por nós…

No que se refere ao caso da língua inglesa, pessoas e empresas que compram ou vendem a ideia de que é possível aprender o idioma em um determinado período (curto, curtíssimo) de tempo só podem ser ingênuas ou imbecis, pois os céticos (fortunately!) ainda estão por aí e não acreditam nessas balelas. Afinal, afirmar ser possível aprender a English language em 18 meses ou três anos e meio, graças a metodologias e técnicas mirabolantes, para mim, é sinônimo de má-fé, podendo se transformar em algo constrangedor e perigoso para ambas as partes: tanto quem oferece quanto quem compra tais promessas educacionais risíveis.

Falando nisso, nessas minhas andanças e pedaladas pela cidade, eu vi e li na fachada de uma determinada empresa que ela oferece aulas de inglês tão boas que você vai falar inglês em pouco tempo. Que maravilha, você não acha? Well, desse jeito, colocado assim, até eu me interessei pela novidade! Agora, resta saber o que exatamente quer dizer esse tal de “pouco tempo”, right? Afinal, há uma considerável diferença entre horas, semanas, meses, anos e vidas, confere?

Da minha parte, eu prefiro acreditar que a aprendizagem de um idioma (dentre os quais eu incluo a nossa tão incompreendida língua portuguesa) não se dá de maneira compartimentada, em pacotes, mercantilizada. O processo é contínuo e se estende pela vida inteira, pois os verbos estudar, aprender, esquecer, lembrar e praticar nem sempre são utilizados, dentro ou fora da sala de aula, na forma apropriada, na intensidade desejada e no momento adequado, estejamos aqui nos referindo a professores, a alunos ou ao falante/usuário comum. Concorda?

Então, dear reader, toda vez que você ler ou escutar promessas muito tentadoras e sedutoras sobre o quão eficiente é este ou aquele método/curso de inglês (bem como outros serviços e produtos disponíveis no mercado hoje em dia), tente se lembrar de usar essa coisinha que você tem na cabeça, chamada cérebro. Because, nessa e em tantas outras situações, só faz papel de otário quem quer ou se deixa manipular. Nessa hora, convenhamos, um pouquinho de ceticismo (ou perspicácia) não faz mal a ninguém, darling.