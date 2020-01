Segundo os dados, 19.514 pessoas precisam fazer o alistamento eleitoral, ou seja, a biometria, ou regularizar pendências. Deste montante em torno de 6 mil pessoas devem procurar a Justiça Eleitoral para regularizar o título eleitoral, devido a pendências como o cancelamento do documento porque deixou de votar por três eleições consecutivas. No município de Itiquira, 1.582 eleitores também devem procurar a Justiça Eleitoral para alistamento ou regularizar documentos com pendência.

Em Rondonópolis, quase 20 mil eleitores precisam regularizar seus títulos eleitorais até o dia 21 de fevereiro de 2020, para estarem aptos para votar na eleição suplementar para o Senado Federal, prevista para o dia 26 de abril. A informação foi repassada pelo juiz da 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento.

A Justiça Eleitoral ainda ressalta que para o eleitor de algumas das cidades de Mato Grosso possa votar para a eleição suplementar de senador, prevista para 26 de abril de 2020, é necessário estar com o título regular até 21 de fevereiro de 2020. O eleitor que já está regular em Mato Grosso irá votar no local de votação para o qual estava registrado até dia 21 de fevereiro de 2020.

Já, para a eleição municipal de 4 de outubro de 2020, o prazo para que o eleitor solicite regularização, transferência, revisão ou alistamento eleitoral é até o dia 6 de maio de 2020. Após esta data, o cadastro eleitoral será fechado, não sendo possível alterar dados no cadastro de eleitores antes das eleições municipais.

Para consultar a situação de seu título (se está regular, se os dados estão corretos, onde vota, entre outros dados), o eleitor pode consultar gratuitamente pela internet, no endereço http://www.tre-mt.jus.br ou procurar o cartório eleitoral da 10ª zona, que fica no centro da cidade, ou da 46ª zona, que fica na Vila Operária. O eleitor também consegue regularizar suas pendências no Ganha Tempo.

Dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), apontam que mais de 500 mil pessoas estão com os títulos cancelados no Estado, por não terem feito o cadastramento biométrico, ou buscado regularizar pendências. Isso corresponde a 20% do eleitorado mato-grossense.

Conforme o presidente do TRE, o desembargador Gilberto Giraldelli, a legislação impõe que 151 dias antes da eleição, seja definida a lista de eleitores. Por isso, a Corte Eleitoral prorrogou para 21 de fevereiro o prazo para que os eleitores possam fazer a biometria e participar da eleição ao Senado. O objetivo é evitar uma abstenção recorde na eleição que vai escolher um senador ou senadora para a vaga que era da juíza aposentada Selma Arruda (Podemos).