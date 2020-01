Antes mesmo da abertura para os alunos, o calendário inicia com o período de estudos pedagógicos realizado pelos servidores que atuam nas unidades de educação, ocorrendo do dia 3 ao dia 7 de fevereiro.

O primeiro bimestre será de 12 de fevereiro até 30 de abril. No dia 4 de maio inicia o segundo bimestre indo até o dia 17 de julho. Em seguida começará o recesso escolar sendo de 20 de julho até 3 de agosto. A volta dos alunos está definida para o dia 4 de agosto marcando o começo do terceiro bimestre que termina em 9 de outubro. O último bimestre do ano começa no dia 13 de outubro e vai até 22 de dezembro quando encerra o calendário escolar de 2019.

A programação também prevê os feriados, sendo o primeiro na terça-feira de Carnaval, seguido da Quarta-feira de Cinzas. Dessa forma emendará com a segunda-feira, não havendo aula nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro.