O União Esporte Clube enfrenta hoje (30) o seu segundo jogo fora de casa no Campeonato Mato-grossense. Às 20h10, na Arena Pantanal, em Cuiabá, o adversário da vez será o Dom Bosco em partida válida pela terceira rodada da competição.

Questionado se vai ter algum desfalque para o confronto na capital do estado, o técnico Júlio César Nunes disse que conta com todo o time à sua disposição. Além disso, o treinador não deve realizar mudanças na provável escalação.

Com isso, o Vermelhinho deve entrar em campo com Neneca; Henrick, Tallyson, Tosta e Cássio; Maranhão, Léo Coca, Edu Amparo (Andrezinho) e João Manoel (Dinei); Cabralzinho e Jean Carlos.

Outro embate da terceira rodada nesta quinta será entre Operário VG e Nova Mutum. A bola vai rolar para as duas equipes as 20h10, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande.