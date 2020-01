Nesta semana, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal pedindo a liberação de mais R$ 10 milhões, que se somarão a outros R$ 10 milhões já aprovados pelos vereadores, que serão destinados a compra de ônibus para serem usados no transporte coletivo da cidade. A segunda votação para autorizar Pátio a contrair o empréstimo para comprar os referidos veículos ainda não aconteceu, mas a Prefeitura já anunciou que pretende adquirir uma frota de cerca de 50 ônibus, que deverão ser geridos por uma autarquia que ainda será criada – e é justamente aí que reside o problema.

Essa autarquia funcionará como uma empresa. Então, imaginem uma empresa que antes de se constituir legal e estruturalmente, já vai até o fabricante e compra um grande estoque de produtos, sejam eles quais forem, sem ter um local para armazená-los e muito expô-los para a venda. O gestor dessa empresa, com certeza, teria problemas para administrar esse problema. Daí se deduz, que o correto seria começar pela criação da empresa no papel, para depois se estruturar uma sede para essa empresa, constituir um quadro mínimo de funcionários, para só depois começar a formar o seu estoque.

Um caso recente e que ilustra perfeitamente o que estamos falando é o caso do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos, o famoso VLT, que seria implantado em Cuiabá ainda para a Copa do Mundo de 2014. A previsão inicial seria da construção de 22,2 quilômetros de extensão de trilhos divididos em duas linhas, obra que custou mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos, que avançou pouco e está paralisada há anos. Mas, mesmo antes que a obra fosse concluída, o ex-governador Silval Barbosa decidiu, no apagar das luzes do seu governo, comprar os trens, no total de 40 composições com 280 vagões.

Tudo isso antes de concluir as obras dos trilhos, o que acabou gerando todos os problemas que todos já conhecemos, com uma enorme quantidade de dinheiro público investido em uma obra que nunca tem fim e que não tem viabilidade, segundo muitos técnicos na área, devido aos seus custos. Hoje em dia, os tais trens estão abandonados, se deteriorando no tempo e os trilhos sem nenhum uso. Depois de tudo, se comprovou que o ex-governador teria agido de má-fé, tendo insistido na obra e na aquisição dos trens devido às polpudas propinas de dezenas de milhões de reais que recebeu.

Voltando ao caso de Rondonópolis, sem entrar no mérito de analisar se o prefeito está correto ou não em investir na municipalização do serviço de transporte coletivo da cidade em seu último ano de governo, que hoje funciona de forma precária como uma concessão para a empresa Cidade de Pedra, a decisão de comprar os tais ônibus no afogadilho pode dar margem a interpretações maldosas, pois realmente soa estranho se falar em adquirir uma grande frota de ônibus sem ter sequer a autarquia/empresa criada, o que pode sim deixar margem para se aventar motivos ocultos por trás dessa compra apressada.

Mas, o problema do transporte coletivo da cidade existe e exige medidas do poder público para resolvê-lo, o que pode realmente passar pela municipalização do serviço, como já acontece em várias cidades maiores pelo país e pelo mundo afora, mas não é dessa forma que se avança no sentido de uma resolução satisfatória para o caso. Antes de se falar inclusive em criar uma autarquia para gerir o transporte coletivo, são necessários pesados investimentos públicos para se melhorar a trafegabilidade dos veículos de passageiros pelo trânsito da cidade, com a criação de corredores e vias exclusivas para os ônibus, entre outras medidas que tornem o meio de transporte mais ágil e fluído.

Nesse sentido, seria importante que tanto o chefe do Executivo quanto os vereadores atentassem para o problema. Ainda há tempo de se corrigir essa rota, o que é muito melhor que remediar mais tarde.