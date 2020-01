O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), quer aprovação da Câmara Municipal de Rondonópolis, para outro projeto prevendo a destinação de mais R$ 10 milhões para compra de ônibus, que serão destinados à Autarquia Municipal de transporte coletivo que será criada.

No dia 16 de outubro do ano passado, a Câmara Municipal aprovou projeto semelhante, também de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio, que pedia a autorização da Casa de Leis para contratar, junto ao Banco do Brasil, um empréstimo de R$ 10 milhões para compra de ônibus para o transporte coletivo.

“A autarquia do transporte coletivo que está sendo planejada tem previsão de começar a atuar na cidade com 50 novos ônibus. Primeiramente, a Câmara autorizou um empréstimo de R$ 10 milhões, mas, no total, serão necessários R$ 20 milhões, por isso estamos pedindo a autorização dos vereadores para outro empréstimo de R$ 10 milhões”, explicou o secretário Municipal de trânsito, Rodrigo Metello, que esteve ontem (28) na Ordem do Dia dos vereadores.

Ainda de acordo com o secretário, os R$ 20 milhões que serão financiados, serão apenas para compra de ônibus. “Ainda vamos precisar de recursos para estrutura de garagem e sede desta autarquia. Esta estrutura deverá contar com espaço para oficina mecânica, lava-jato, o que for necessário para a manutenção dos veículos. Tudo está sendo planejado para a criação desta estrutura”, explicou.

O projeto que prevê a autorização de mais R$ 10 milhões chegou na sessão da semana passada da Câmara, em regime de urgência, porém os vereadores derrubaram essa urgência. Ontem o secretário Rodrigo Metello esteve pessoalmente na Casa de Leis para pedir o apoio dos vereadores para a aprovação do projeto.