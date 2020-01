Um assaltante foi baleado no início da tarde de ontem (28), no Jardim Iguaçu, após uma tentativa de roubo a um supermercado. Um policial civil que estava de folga e no estabelecimento no momento do crime, conseguiu evitar o roubo.

Era por volta das 12h30 quando dois homens armados invadiram o supermercado e anunciaram o assalto. O policial estava no caixa passando suas compras e percebeu a situação. Enquanto os homens tentavam consumar o roubo, ele ordenou que a dupla se rendesse, mas um dos criminosos acabou apontando a arma para o mesmo.

Diante da situação, o policial reagiu e atirou no assaltante, que ainda correu, mas acabou caindo dentro de um outro estabelecimento comercial. O Samu foi chamado e levou o homem ao hospital. Até o fechamento da edição o estado de saúde dele era considerado grave. O comparsa no roubo conseguiu fugir do local e é procurado pela polícia.