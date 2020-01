Somente nos primeiros dias do ano já foram confirmados 46 casos de dengue em Rondonópolis, além de outros 69 casos notificados. Há também um caso suspeito de dengue hemorrágica, mas a situação ainda está sendo investigada. Até o momento, não há o registro de nenhum óbito em decorrência de dengue na cidade.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os 69 casos notificados ainda aguardam resultados de exames para serem confirmados ou descartados. A Saúde informou ainda que este ano, com o caso suspeito de dengue hemorrágica, está em sinal de alerta, já que este tipo de dengue é mais grave e pode levar á morte do paciente.