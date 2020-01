Invicto no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Oeste hoje (29), às 18h15, no Estádio do Pacaembu, pela terceira rodada da primeira fase. Será a estreia do Verdão atuando diante de sua torcida na cidade de São Paulo (SP) em 2020, já que enfrentou Ituano e São Paulo no interior do estado.

No último treino antes da partida, na tarde de ontem (28), o técnico Vanderlei Luxemburgo ensaiou a formação titular com mudanças. Felipe Melo, Dudu e Luiz Adriano realizaram trabalhos individualizados na parte interna do Centro de Excelência, enquanto o volante Gabriel Menino deu lugar a Zé Rafael. Assim, o time titular foi formado por: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron, Willian e Gustavo Scarpa.

Se Dudu não for titular, será a primeira vez desde o dia 22 de setembro de 2019 que o time entrará em campo sem o camisa 7. Na ocasião, com Dudu cumprindo suspensão, o Verdão venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, gol de Willian.

No campo ao lado da Academia de Futebol, a novidade foi a presença de Bruno Henrique. O volante iniciou o processo de transição no gramado após recuperar-se de lesão no músculo adutor da coxa direita. Além dele, o zagueiro Vitor Hugo também deu sequência ao trabalho de pré-temporada.