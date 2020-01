A Faculdade IBG em parceria com a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) – RS, através do Programa de Pós-Graduação em Educação da URI – Mestrado e Doutorado, concluiu no dia 18 de janeiro/2020 o segundo módulo de aulas presenciais do mestrado na modalidade Minter, oferecido em Rondonópolis. Nesta oportunidade, o Programa contou com a participação do ilustre professor doutor Arnaldo Nogaro, Reitor da URI, integrante do grupo de professores do PPGEDU (Programa em Pós-Graduação em Educação) da Universidade.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————

Determinada em contribuir com o acesso ao ensino de qualidade em Rondonópolis, a Faculdade IBG, que atua fortemente na oferta de cursos de pós-graduação em diversas áreas, procurou a URI em 2019 para, em parceria, ofertar o Mestrado em Educação e atender uma demanda identificada. A turma de 28 alunos tem estudantes que viajam até 900 km para fazer o curso. São acadêmicos oriundos de 10 municípios do estado MT: Matupá, Juína, Primavera do Leste, Rondonópolis, São José do Povo, Jaciara, Campo Verde, Dom Aquino, Guarantã do Norte, Pedra Preta e Querência. Os participantes são de diferentes áreas de formação, desde as licenciaturas até os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia. A maioria, professores que atuam na rede de educação básica do MT. Para a realização das atividades deste módulo, o professor Arnaldo Nogaro esteve em Rondonópolis entre os dias 13 e 18 de janeiro. Segundo ele, foram aulas concentradas e que possibilitaram um contato intenso e muito proveitoso com a turma. “Para a URI trata-se de uma iniciativa extremamente importante para a imagem da instituição porque mais pessoas terão a oportunidade de conhecer a universidade e, com isso, abrir uma nova fronteira de conhecimento”, afirmou o Reitor.