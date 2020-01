Concluída desde o final do ano passado e ainda não inaugurada pela Prefeitura, a obra do Parque das Mangueiras começa a ser tomada pelo mato e pela sujeira, já que o local ainda não possui nenhuma equipe de limpeza e manutenção, enquanto a população aguarda ansiosa pela liberação do local para o uso público. A obra custou pouco mais de R$ 4 milhões para os cofres públicos, sendo que o Parque – a única opção de área pública voltada para o lazer de toda a população do bairro Jardim Primavera e região – apesar de pronto, ainda não tem uma data certa para ser entregue para o uso público.

Lançada em meados de 2012, a obra de construção do Parque das Mangueiras foi iniciada no final do ano de 2013, mas foi paralisada em seguida e permaneceu parada até 2018, quando foi retomada pela atual gestão. No final do ano passado, a Prefeitura chegou a anunciar que iria inaugurar o espaço público agora em janeiro, mas já estamos chegando ao final do mês e nada de ser anunciada data da inauguração do mesmo.