O Fluminense segue 100% no Campeonato Carioca e conquistou a terceira vitória seguida na competição ao bater o Bangu, na tarde deste domingo (26), em Moça Bonita. A goleada por 5 a 1 começou com dois gols de Luccas Claro ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Yago Felipe, Felippe Cardoso e Gabriel Capixaba ampliaram. O próximo compromisso do Estadual é o clássico Fla-Flu, na quarta-feira (29), às 19h30 no Maracanã.

O JOGO

Lucas Barcelos recebeu lindo passe de Miguel aos 4 minutos e chutou forte, a bola passou ao lado do gol. Miguel cobrou o escanteio na medida aos 7 minutos e Luccas Claro subiu de cabeça para mandar ao fundo das redes. O árbitro assinalou pênalti para o Bangu e Juliano converteu, aos 33 minutos, empatando a partida. Egídio cobrou falta aos 35, a bola desviou e o goleiro defendeu. Luccas Claro, em tarde de artilheiro, marcou o segundo dele aos 37 minutos, após bola levantada na área por Egídio.

No segundo tempo, Egídio encontrou Lucas Barcelos na entrada da área aos 7 minutos, ele girou e chutou, mas o goleiro ficou com a bola. Belo lance de Miguel aos 17 minutos, em cobrança de falta, o garoto mandou direto para o gol e parou na trave. Felippe Cardoso deu passe perfeito para Yago Felipe finalizar: 3 a 1 para o Flu, aos 30 minutos. O Flu chegou ao quarto gol depois de falha da zaga, Felippe Cardoso não desistiu e chutou para ampliar. A goleada ficou completa depois de Gabriel Capixaba receber de Matheus Alessandro e mandar de cabeça para o gol: 5 a 1 em Moça Bonita.