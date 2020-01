Em Araraquara (SP), Palmeiras e São Paulo ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo (26), na Arena da Fonte Luminosa, pela segunda rodada do Paulistão. Foi o primeiro clássico paulista do ano.

Palmeiras e São Paulo fizeram um primeiro tempo movimentado. Enquanto o time de Fernando Diniz apostou na posse de bola, a equipe de Vanderlei Luxemburgo foi mais enfático em busca do gol. Aos 17 minutos, Lucas Lima achou Dudu dentro da área. O camisa 7 parou na defesa de Tiago Volpi. Na sobra, Luiz Adriano chutou em cima da marcação.

A resposta do São Paulo veio com Hernanes. O meia arriscou de fora da área e por pouco não surpreende o goleiro Weverton, que, na sequência, pegou uma cabeçada de Arboleda.

A equipe do Morumbi caiu de produção nos minutos finais e viu o adversário crescer. Aos 32 minutos, Ramires aproveitou a falha da defesa do São Paulo, cortou para o meia e chutou caprichosamente na trave. Antes do apito final, Dudu teve uma nova chance de abrir o placar, mas o chute ficou no adversário.

O São Paulo voltou para o segundo tempo melhor e viu Weverton salvar o Palmeiras, aos sete minutos, em chute à queima-roupa de Daniel Alves. No entanto, o rival igualou as ações e começou a dominar a partida.

Aos 16 minutos, Marcos Rocha cruzou na medida para Luiz Adriano, que cabeceou no travessão. Ainda na continuação do lance, Victor Luis aproveitou a sobra e, de fora da área, obrigou Volpi a fazer um milagre. O São Paulo, por sua vez, apostou no contra-ataque, mas não conseguiu chegar com muito perigo.

Já o Palmeiras foi para cima no fim, fez uma pressão em cima do São Paulo, mas a defesa do time tricolor acabou travando as melhores ações da equipe alviverde. Final de jogo: 0 a 0.

Na próxima partida, o Palmeiras enfrenta o Oeste na quarta-feira (29), às 18h15, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP). No mesmo dia, às 20h30, o São Paulo visita a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).