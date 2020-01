A tarde deste domingo foi de jogo pelo Gauchão para o Grêmio, que entrou em campo no estádio Bento Freitas, em Pelotas, para encarar o Brasil de Pelotas, pela 2ª rodada da competição. Com gol de David Braz, a equipe gremista venceu pelo placar de 1 a 0 e conquistou seus três primeiros pontos.

A partida iniciou equilibrada, com as duas equipes buscando o ataque, mas ambas com dificuldades de passar pelas marcações nos minutos iniciais. Depois da metade do jogo, o Tricolor conseguiu se impor e criar as melhores oportunidades de abrir o placar, tendo ainda um pênalti perdido. Mas aos 47’, conseguiu marcar com David Braz, que após cobrança de escanteio, mandou para o fundo das redes.

Logo aos 5 minutos, os donos da casa chegaram pela primeira vez com Nathan, que recebeu em frente a grande área e chutou no meio do gol, mas Vanderlei fez a defesa com tranquilidade. Já o Grêmio levou perigo aos 13’, depois de uma grande jogada coletiva. Maicon desarmou o adversário e acionou Alisson. O atacante rolou para Everton, que deixou Patrick em condições. O meia finalizou, mas mandou por sobre a meta.

Outra boa oportunidade gremista surgiu pela direita, aos 20’, quando Victor Ferraz recebeu na área e chutou na trave, mas a bola voltou para as mãos do goleiro Rafael Martins. Insistindo no ataque, o Grêmio fez uma boa triangulação e Alisson invadiu a área, dividindo com o arqueiro adversário, que cometeu a penalidade, marcada pela arbitragem. No lance, Rafael Martins acabou sofrendo um choque e foi retirado de campo com a ambulância, sendo substituído por Matheus Nogueira. Luciano foi para a cobrança e acertou a trave esquerda, perdendo a chance de abrir o placar.

Passados 33 minutos, Patrick construiu uma boa jogada com Alisson, que recebeu o último passe e finalizou, mas chutou muito alto. Já aos 44’, Patrick dominou pela esquerda e passou pela marcação, mas caiu dentro da área, após dividir com marcador, mas nada foi assinalado.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, após cobrança de escanteio, a bola chegou a David Braz, que mandou de cabeça para o fundo das redes, abrindo o placar.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Gabriel fez uma boa jogada, passando pela marcação e acionou Heverton, que finalizou, obrigando Vanderlei a espalmar pela linha de fundo. Em seguida, o Grêmio teve uma falta a seu favor, Alisson cobrou e Matheus Nogueira saiu para defender de soco. Outra chance gremista saiu dos pés de Lucas Silva, que da direita, mandou direto em direção a meta, obrigando o goleiro a tirar para escanteio.

Aos 16’, o Tricolor tentou com Patrick em contra-ataque rápido. O meia recuou a bola para Luciano, que finalizou, mas sobre a marcação. Insistindo no ataque, o Grêmio tentou pela direita – Victor Ferraz cruzou para Alisson na área, que tentou chapelar o marcador, mas foi impedido pela marcação. Em resposta, o Brasil de Pelotas mandou uma bola na trave, com Nathan. Já com 24’, Alisson serviu Luciano na direita e o atacante chutou cruzado – a bola passou muito perto de Isaque, que quase conseguiu a finalização.

Uma boa oportunidade de gol nasceu aos 37’, quando Isaque, da direita, cruzou para Maicon. O capitão chutou, obrigando Matheus Nogueira a fazer defesa. No lance seguinte, após Alisson cobrar escanteio, Kannemann mandou de cabeça, acertando a trave – a bola bateu no poste e voltou para o arqueiro do Brasil.

Na reta final da partida, Lucas Silva cobrou uma falta com perigo, mas a bola saiu à esquerda do gol do Brasil de Pelotas. Em seguida, Victor Ferraz conseguiu marcar um gol, mas a jogada estava anulada por impedimento.