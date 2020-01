A população de Rondonópolis irá este ano às urnas para escolher o novo gestor para a cidade, assim como existe a possibilidade de se reeleger o atual prefeito para mais um mandato. Nos bastidores, as movimentações estão intensas, com os grupos se articulando para irem fortes para as urnas, cada qual usando os argumentos que têm à mão para convencer possíveis aliados a montarem alianças eleitorais que possibilitem a vitória de seus candidatos. Mas, para saber quais são as expectativas e o que a sociedade local espera do seu próximo prefeito, o A TRIBUNA ouviu algumas lideranças dos mais diversos setores para saber destes o que eles esperam e o que eles acham que são as prioridades a serem enfrentadas pelo próximo gestor da cidade.

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, aguarda que o novo gestor tenha mais compromisso com a sociedade. “Eu espero compromisso. Não vou nem dizer primeiro com o servidor, mas com a sociedade. Fazer promessa de campanha e dizer que vai melhorar isso, melhorar aquilo, deveria ser feito e efetivado depois da eleição. Infelizmente, o (prefeito) José Carlos do Pátio se comprometeu com o servidor de fazer mudanças, e a gente tem como provar isso, e ele não cumpriu. Com a sociedade, ele esperou dois anos para iniciar melhorias nos PSFs e muitos outros trabalhos, ele deixou para fazer no último momento. Então, eu gostaria que o próximo gestor tivesse compromisso não só com o servidor, mas com a sociedade”, respondeu Geane Teles.

Posição semelhante tem o presidente da União de Moradores da Região Salmen (Unisal), Ricardo Borges, que também espera que o prefeito governe para todas as regiões e camadas sociais da sociedade. “Eu espero que ele faça uma gestão voltada para a sociedade, não para uma categoria. Isso é importante porque a cidade precisa crescer como um todo, não só em alguns setores”, declarou.

O empresário Lucas Corrente Luz disse esperar que o novo gestor seja uma pessoa que entenda as necessidades do município, incluindo da classe empresarial. “Porque as nossas necessidades às vezes têm mais urgência do que a velocidade que a Prefeitura tem. A burocracia é tamanha, que muitas vezes a gente acaba perdendo negócios, ou eles acabam não evoluindo, ou demora muito para os projetos serem analisados. Então, nós do setor da construção civil queremos que seja alguém com a cabeça de gestor, que ele consiga evoluir que nem a iniciativa privada evolui. Eu acho que esse é o anseio de toda a população de Rondonópolis: que a gente entre na Prefeitura e se sinta acolhido, coisa que não sentimos a muito tempo”, disparou Lucas Corrente Luz, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil da Região Sul do Estado de Mato Grosso (Sinduscon-Sul/MT), que completa dizendo que não sente que de fato a Prefeitura trabalhe em favor da população e que o cidadão sente como se estivesse pedindo um favor ao cobrar um serviço público.

“O que eu espero do próximo gestor é que ele faça um trabalho em toda a cidade, em toda a área urbana e rural também. Tem que começar pelo trânsito, que hoje entrava a cidade, e eu acredito que o próximo gestor que assumir a cadeira de prefeito tem que pensar num todo, fazer um bom trabalho na educação, na saúde, ser parceiro da segurança pública. Qualquer um que entrar tem que pensar no povo”, defendeu Jaime Araújo, presidente do Conselho de Segurança (Conseg) da Região Salmen.