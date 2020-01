Os distritos industriais de Rondonópolis continuam sendo o retrato do abandono. Descaso do poder público com o setor industrial, que acaba colocando o título de segunda maior economia do estado em situação contraditória devido a falta de investimento em obras de infraestrutura, principalmente em asfalto. Nos distritos industriais de Rondonópolis, existem mais de 500 empresas em funcionamento, mesmo assim não recebem nenhuma atenção do poder público voltado a infraestrutura. Caminhoneiros vindos de várias partes do país se deparam com a entrada do distrito industrial antigo tomada pelo mato nos canteiros centrais das suas vias. O capim colonião chega a um metro e meio em alguns pontos. Nas demais vias do local, o matagal já tomou conta dos passeios públicos e está invadindo as áreas de acostamento das pistas. Como se não bastasse o problema de limpeza, os motoristas que vão carregar ou descarregar nas indústrias têm que enfrentar os buracos nas pistas que estão para todo lado.

A mesma problemática também se repete no Distrito Vetorasso, que fica entre as Rodovias BR-163/364. Nas principais ruas, a malha asfáltica já se deteriorou devido à falta de obras adequadas de drenagem. No local, os buracos são enormes e o tráfego intenso de caminhões fica lento no local. “Toda semana venho de Tangará da Serra para descarregar em Rondonópolis no Distrito Vetorasso. Passo por este vexame toda vez que chego para entregar a carga. Vejo esta falta de infraestrutura do poder publico como um descaso com a população que mora na cidade e aqueles que vem de passagem. É um relaxo do prefeito deixar as pistas nestas condições”, disse o motorista Lilco Kellner.

Ainda no mês de setembro do ano passado, o prefeito Zé Carlos do Pátio, voltou atrás de sua decisão de investir os R$ 56 milhões das emendas parlamentares da bancada federal do estado exclusivamente em obras de drenagem e pavimentação das ruas e avenidas dos distritos industriais de Rondonópolis e resolveu fracionar os recursos em diversas obras, deixando mais uma vez os distritos industriais em péssimas condições. Desde este anúncio, o poder público nunca mais divulgou sobre o andamento dos projetos com recursos voltados para os distritos industriais.