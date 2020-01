O município de Rondonópolis terminou o ano de 2019 com um saldo positivo de 1.070 empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, apontando que o setor de Serviços foi o que mais gerou empregos na cidade, 381 ao todo. O resultado de 2019, contudo, representa uma redução em 40,4% na geração de empregos na cidade em relação a 2018, quando houve um saldo positivo de 1.795 vagas.

Logo em seguida vem o Comércio, que admitiu 9.414 pessoas em 2019, mesmo período em que demitiu outras 9.098, ficando com um saldo positivo de 316 empregos. A Agropecuária vem na sequência, tendo registrado um saldo positivo de 152 empregos, tendo admitido 1.538 pessoas, enquanto demitiu outras 1.386. A Construção Civil registrou um saldo também positivo de 128 empregos, com 3.974 admissões e 3.846 demissões.

O setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública contribuiu com o saldo positivo na balança de geração de empregos na cidade, tendo gerado um saldo positivo de 57 novos empregos, com 244 admissões e 187 demissões. Já a Indústria de Transformação conseguiu terminar o ano com um saldo de 27 empregos, com 4.140 contratações e 4.113 demissões, enquanto a Indústria Extrativa Mineral contribuiu com o resultado mantendo um saldo de 9 empregos em 2019, com 40 contratações e 31 demissões.

O ranking do emprego no estado

Em Mato Grosso houve um saldo positivo de 17.743 empregos em 2019, com destaque para a cidade de Sinop, que registrou um saldo de 2.742 empregos. Em segundo no ranking da geração de empregos no estado vem a cidade de Sorriso, com 2.501 empregos, enquanto Várzea Grande ficou em terceiro lugar, com 2.040 empregos. Na sequência, vem Lucas do Rio Verde, com 1.532 empregos, Barra do Garças, com 1.407 empregos, e Cuiabá com 1.389. Rondonópolis aparece em oitavo lugar entre os municípios que mais geraram empregos em 2019 no estado, com 1.070 empregos, logo atrás de Primavera do Leste, que teve saldo positivo de 1.075 empregos.

Em todo o país, foram geradas 644 mil vagas de emprego formal no ano passado, índice 21,63% maior que o registrado em 2018.