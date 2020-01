A Prefeitura de Rondonópolis ainda não começou a entregar as chaves das 470 casas do Residencial Dona Neuma, que já estão prontas há algum tempo e cujos novos moradores já foram sorteados no último mês de dezembro. O Município chegou a realizar o sorteio para escolher as famílias que seriam beneficiadas com as residências no dia 17 de dezembro passado, prometendo que as mesmas receberiam as suas chaves e poderiam se mudar ainda no início do ano, mas até o momento isso ainda não aconteceu.

A informação oficial é que ainda há alguns reparos para serem feitos nas residências e a Caixa Econômica Federal (CEF), órgão financiador do empreendimento, ainda não teria concluído a confecção dos contratos, que precisam ser assinados antes que as pessoas sorteadas possam de fato se mudarem para as casas.

Questionada sobre a situação e se haveria uma data prevista para a entrega das chaves do residencial, a Prefeitura respondeu que está finalizando os últimos detalhes em algumas residências enquanto aguarda que a CEF termine de elaborar os contratos para os sorteados assinarem e, daí sim, poderem se mudar para o local.

O Residencial Dona Neuma faz parte do programa federal “Minha Casa, Minha Vida” e teve suas obras iniciadas no ano de 2009, ainda na primeira gestão do prefeito José Carlos do Pátio (SD), e a previsão inicial era de entrega ainda em 2014, mas a obra atrasou e ficou abandonada a partir do início de 2015, sendo retomada somente em 2017, depois da contratação de uma nova empresa para concluir os trabalhos.