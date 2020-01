Ontem (23), estreando a nova alcunha, o RB Bragantino foi à Vila Belmiro, em Santos (SP), e empatou sem gols com o Santos, pela primeira rodada do Paulistão.

As primeiras boas chegadas da partida foram protagonizadas pelo RB Bragantino. Logo aos seis minutos, Artur fez boa jogada individual e finalizou de esquerda, mandando para fora. Aos 20, Aderlan recebeu de Claudinho e bateu firme, mas Felipe Jonatan deu o carrinho e bloqueou a tentativa.

Já aos 25, Claudinho recebeu de Bruno Tubarão e arriscou de longe, obrigando Everson a fazer bela intervenção. O Santos respondeu, aos 38, com o argentino Carlos Sánchez, em bela finalização de três dedos que saiu por cima do travessão. Depois, aos 44, Pituca pegou de primeira, acertando Uillian Correia.

Tal qual a etapa inicial, a segunda começou com o RB Bragantino dando as cartas. Aos sete, Ytalo foi acionado dentro da área e bateu na rede pelo lado de fora. Aos 16, nova chegada do Santos. Pará soltou a bomba, cruzado, da entrada da área, forçando Júlio César a ir buscar no ângulo esquerdo.

Estreando, o meia-atacante Thonny Anderson, ex-Grêmio e Athletico Paranaense, entrou aos 19 minutos e deu nova cara ao RB Bragantino. Aos 20, Ytalo tabelou com ele e saiu cara a cara com Everson, que, com os pés, anotou a principal da defesa do confronto. Pouco depois, aos 24, Ytalo apareceu de novo após outro passe do estreante. Dessa vez, a bola beijou o travessão.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (27), às 19h, quando irá ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), encarar o Guarani.