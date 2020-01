De acordo com informações da Concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia federal, o acidente aconteceu no quilômetro 209, no sentido sul da BR-364, já no perímetro urbano de Rondonópolis. A pista foi totalmente interditada desde o quilômetro 207, por questão de segurança, já que a carreta bitrem estava carregada com etanol, carga que é altamente inflamável.

Uma carreta bitrem carregada de etanol se envolveu em um acidente na BR 364, na entrada cidade, e acabou tombando, o que provocou a interdição da pista pela maior parte da tarde de ontem (23). O transtorno foi grande para quem seguia pela rodovia ou mesmo para moradores da cidade que precisavam se deslocar para os bairros do outro lado da BR. O acidente aconteceu por volta de 13h55 e o veículo transitava no sentido Cuiabá/Rondonópolis.

Ainda de acordo com a concessionária, o motorista da carreta Volvo de cor branca, placa de Leme (SP), saiu ileso do acidente e assinou termo de recusa de atendimento médico. O local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo que somente os bombeiros têm a atribuição para acessar a ‘zona quente’ da ocorrência e adotou as providências cabíveis, como a cobertura com terra de uma pequena quantidade de combustível que vazou pela tampa do tanque, como forma de evitar algum princípio de incêndio, o que poderia provocar um desastre ainda maior.

Segundo apurado pela reportagem junto à PRF, o motorista da carreta teria perdido o controle de seu veículo após um outro caminhão ter adentrado a BR 364, saindo do Anel Viário, em baixa velocidade. Para não colidir na traseira desse caminhão, o motorista da carreta tanque preferiu desviar o seu veículo para a pista da esquerda e acabou perdendo o controle do mesmo, o que acabou por provocar o tombamento da parte traseira do bitrem na pista.

Com a pista totalmente interditada, o tráfego no sentido Cuiabá/Rondonópolis foi desviado para a outra pista da rodovia, que foi dividida para que os veículos que transitam nos dois sentidos pudessem trafegar na pista. Até o fechamento dessa edição, o combustível da carreta tombada ainda não tinha sido carregado em outro veículo e a pista continuava interditada.