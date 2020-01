Pronto em 10 minutos. Rende 2 porções.

1 colher (sopa) de manteiga de garrafa

1 colher (chá) de açúcar

3 bananas bem maduras cortadas em rodelas

3 colheres (sopa) de farinha de mandioca

Canela em pó a gosto

Em uma panela, aqueça a manteiga, junte o açúcar e deixe caramelizar. Adicione as rodelas de banana e, quando começarem a dourar, acrescente a farinha de mandioca, mexendo. Cozinhe até que fique com consistência firme. Polvilhe com canela e sirva.