Uma mulher de 42 anos e um idoso de 69 estão desaparecidos em Rondonópolis. Embora os casos não possuam relação entre si, a situação tem gerado desespero nas famílias de ambos. Liz Maria Rodrigues de Souza, 42 anos, está desaparecida desde o dia 10 de janeiro. Já o idoso Antônio Baldoino de Souza, 69 anos, desapareceu no último sábado (18).

A reportagem conversou com a família de Liz Maria, que é moradora do bairro Marechal Rondon, que repassou que a mesma saiu de casa na sexta-feira, dia 10 de janeiro, no período noturno, e não foi mais vista após isso. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado sobre o desaparecimento, mas até o momento não há nenhuma informação sobre o seu paradeiro.

Liz Maria, segundo informado por familiares, costuma circular pelos bairros Dom Osório, Jardim Liberdade e Nova Era. Ela tem três filhos e mora com a mãe, já com certa idade, que vive dias de angústia com o desaparecimento.