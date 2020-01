TÚNEL DO TEMPO

O primeiro personagem do ano da nossa Coluna, nasceu em 17 de abril de 1972. Ele é o 10ª filho do pai pernambucano e a mãe goiana. Seu pai, já falecido, foi comerciante em Rondonópolis e também era cantor. Seguindo o dom da voz herdado do pai, nosso personagem começou a cantar ainda quando criança. Aos 14 anos já pertencia a um grupo de música chamado “Os Moranguitos”. Depois o mesmo grupo montou a banda Rock Galaxy, em 1987. No ano de 1994 se tornou músico profissional e cantou até com o saudoso Zé Damião. Foi estudante das escolas Marechal Dutra, EEMOP, Emanuel Pinheiro e Alfredo Marien. Fora da música trabalhou no ramo de auto peças. Também foi assessor parlamentar do vereador Bilu do Depósito de Areia, trabalhou na Rádio Clube como locutor de 2009 até 2019, quando fechou o programa Vitrine Musical que ia ao ar todas as tardes. E hoje ele é cantor da Banda Marinho e seus Beat Boys, desde 1997. Logo o nosso personagem do Túnel é o Valdir Melo.

PALPITEIROS

Mesmo diante dicas valiosas reveladas pelo matracoso aqui, onde falamos que este personagem em especial se tornou parte da cultura local e homem requisitado para abrilhantar momentos que ficam na história da nossa cidade com a sua voz; apesar da foto bem velhinha e estragadinha, ela não deixa de revelar os seus traços fisionômicos, mas poucos resolveram palpitar. Apenas dois palpiteiros, para ser exato. Record negativo na Coluna. Uma leitora, que se identificou com o nome de Cláudia Santos Carvalho, moradora do Nova Era, apostou todas as suas fichas de que o personagem seria o empresário Luiz Homem de Carvalho, o Luizão. Vixiiii! passou longe… Porém, o voto certeiro foi do escritor Hermélio Silva. “Este ai é o Valdir Melo, a careca está presente até hoje”, disse. E ficou por ai, mesmo.

A PEIXADA E BOLA MURCHA

Como somente o Hermélio Silva acertou em cheio, ele leva os convites para a peixada do Rico. Nem vai precisar do sorteio entre os participantes. É só passar na recepção, Hermelio, e retirar os dois convites para saborear a Peixada.

Já a nossa participante Cláudia, fica com o troféu bola murcha, premiação entre aqueles com “pezinho frio” igual pinguim no gelo. Numa outra, quem sabe, a Cláudia acerta e leva a Peixada do Rico. Até lá ela vai cantando uma música do Valdir Melo, pois quem canta seus males espanta.

CANTOR

Certo dia o Joãozinho foi ao shopping com a mãe e lhe deu uma vontade de mijar e ele fala bem alto:

-Mãe eu quero mijar.

A mãe o leva ao banheiro e depois diz:

-Quando você quiser ir ao banheiro você diz que quer cantar.

Certo dia ele vai dormir na casa do vô, e de madrugada ele diz:

-Vô eu quero cantar.

-Amanhã você canta

-Vô eu quero cantar

-Tá! então canta aqui no meu ouvido

Dito e feito, o Joãozinho deu uma mijada no ouvido do vôzinho!

O VELHINHO DA PRAÇA

O Joãozinho chama a mãe dele e diz:

– Mamãe, você pode dar dinheiro para um velhinho ali da praça?

E a mãe responde:

– Posso sim, meu filho. Que velhinho é esse?

E o Joãozinho responde:

– Naquele mamãe, o que está falando “olha a pipoca quentinha”.